Epidemia di Ebola in Congo: guarita bimba infettata di soli 6 giorni

Nella Repubblica Democratica del Congo una bimba, di soli 6 giorni di vita, era stata infettata dal virus Ebola, ed è sopravvissuta alla malattia: lo riporta la BBC.

Secondo le autorità sanitarie locali, la mamma della bambina era stata contagiata in gravidanza ed è morta durante il parto, lo scorso 31 ottobre. La piccola ha mostrato subito i sintomi della malattia, ed è stata assistita per 5 settimane in ospedale. Ora sta bene e il papà e una zia l’hanno portata a casa.

Ebola è una malattia mortale che causa febbre alta, vomito, diarrea ed emorragie: circa la metà dei pazienti infettati perde la vita, ma per i bambini i rischi sono ancora più alti.

Finora nella Repubblica Democratica del Congo sono stati contagiati 27 bambini sotto l’anno di vita, e 21 sono morti.