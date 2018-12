Escursionisti dispersi nel Tarvisiano: ricerche complicate dal maltempo

Riprese questa mattina le ricerche dei due escursionisti triestini dispersi da martedì nel Tarvisiano: purtroppo le operazioni sono complicate dal maltempo (l’elicottero della Protezione civile non ha potuto alzarsi in volo).

In quota sono in corso nevicate con piccole bufere di vento, e la visibilità è scarsa.

Le ricerche si concentrano sul versante della Creta del Cacciatore che affaccia sulla Valle di Riofreddo, in particolare nell’area compresa tra la traccia nera che taglia il versante tra Sella Prasnig e Malga Lussari e la Valle stessa.

Sul posto stanno operando 33 tecnici da tutte le stazioni del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Corpo Forestale Regionale.