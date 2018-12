Etna, Borrelli: domani ordinanza della protezione civile per misure immediate e interventi

“Domani, come ha anticipato il ministro Di Maio, ci sara’ un consiglio dei ministri straordinario per la dichiarazione dello stato di emergenza. Voglio adottare l’ordinanza di Protezione civile dove ci saranno tutte le misure immediate per l’assistenza alla popolazione e anche per favorire interventi per chi ha subito danni lievi e farli rientrare a casa. Da parte nostra ci saranno interventi rapidi per consentire alla popolazione di superare subito questa situazione“: lo ha dichiarato il capo Dipartimento Angelo Borrelli oggi in sopralluogo nei luoghi colpiti dal terremoto magnitudo 4.9.