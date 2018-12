Terremoto: sospesa circolazione dei treni per 5 ore sulle tratte catanesi

Per oltre 5 ore, dalle 03:20 e fino alle 08:50, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Messina–Siracusa e Catania–Palermo in seguito al terremoto magnitudo 4.8 che ha colpito alle 03:19 la provincia di Catania. E’ stato attuato il protocollo di sicurezza in caso di sisma ed i tecnici di Rfi hanno effettuato un sopralluogo in particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali sono stati sostituti da autobus e due intercity hanno accumulato mezz’ora di ritardo.