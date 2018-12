Etna, terremoto Catania: 190 chiamate alla sala operativa del 112

Almeno 190 le telefonate giunte, tra le 03:23 e le 7 del mattino, alla sala operativa del 112, il numero unico per le emergenze attivo a Catania, in riferimento al terremoto magnitudo 4.8 verificatosi alle 03:19: 150 sono state smistate ai vigili del fuoco e le altre 40 al settore di intervento medico, secondo quanto reso noto dal coordinatore nel centro, Nicola Le Mura.

Numerose le segnalazioni per crolli, lesioni e per feriti o attacchi di panico.