Etna, terremoto Catania: Genio militare a supporto delle popolazioni colpite

“Il Governo – spiega il portavoce del MoVimento 5 Stelle e Presidente della Commissione difesa della Camera dei Deputati Gianluca Rizzo – ha accolto un mio ordine del giorno per il potenziamento tecnico e finanziario delle unita’ del Genio militare di supporto all’emergenza di terremoto in Sicilia, nonche’ a fornire mezzi ed uomini per contrastare fenomeni di sciacallaggio e a tutela dell’unita’ immobiliari rese inagibili nella zona colpita“. “Con questo ordine del giorno si impegna inoltre il Governo a dotare di congrue misure finanziarie i comuni siciliani coinvolti dal recente sisma, al fine di avviare la ricostruzione dei territori danneggiati e dare tutto il supporto necessario alla popolazione.”