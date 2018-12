Etna, terremoto Catania: “Gli sfollati ospitati negli alberghi di Zafferana”

Le persone rimaste senza abitazione a Fleri sono assistite in una scuola elementare della frazione e sono ospitate chi in casa di parenti, chi in due alberghi di Zafferana Etnea associati alla Federalberghi, il “Primavera dell’Etna” e l'”Emmaus”, con i quali il Comune di Zafferana Etnea ha stipulato una convenzione. A spiegarlo e’ l’assessore alla Politiche sociali Graziella Torrisi.

“Non conosciamo il numero esatto degli sfollati, non dormono qui – ha detto l’assessore – consumano i pasti a pranzo e cena e poi vanno via. E’ un momento di disagio totale, La gente non ha solamente perso la casa ma anche la sua attivita’. E’ un miracolo che non sia morto nessuno. Noi stiamo intervenendo con i volontari e la protezione civile per dare coperte e pasti che vengono forniti da un ristorante di Zafferana Etnea”.