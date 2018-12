Famiglia intossicata da monossido: in ospedale anche una bimba

Una famiglia è stata portata in ospedale, a Chivasso, a seguito di una possibile intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio si e’ verificato questo pomeriggio in una palazzina di via Leopardi, a Gassino. Alle cure dei sanitari sono stati affidati padre, madre e bimba di un anno.

A scopo precauzionale tutti gli occupanti dei sette alloggi della palazzina, quindici persone, sono state evacuate dai vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti sugli impianti per verificare le cause dell’intossicazione. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chivasso. Le persone in ospedale sono comunque in buone condizioni.