Farmaci: al Mondino di Pavia il primo anticorpo anti-emicrania

“Il Centro cefalee della Fondazione Mondino Istituto neurologico nazionale Irccs di Pavia è il primo in Lombardia e tra i primi in Italia ad avere somministrato erenumab, il primo farmaco appositamente studiato per prevenire l’emicrania cronica“: lo rende noto la Fondazione Mondino precisando che “la nuova terapia, che si è dimostrata efficace e ben tollerata negli studi clinici, è considerata dai clinici l’inizio di una vera e propria nuova era nella cura dell’emicrania, patologia che affligge milioni di pazienti nel mondo.”