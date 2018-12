Denuncia per stato di ebbrezza e ritiro della patente per un 22enne di Fucecchio che, nella mattina di Santo Stefano, ha mandato in ospedale un tassista di 70 anni: lo riporta il Corriere della Sera. Il giovane, ubriaco al volante, ha sfrecciato ad alta velocità in piazza della Signoria a Firenze e in via della Ninna per poi concludere la corsa in piazza del Grano, prima urtando violentemente un taxi e poi finendo contro la fontana del Mascherone, realizzata nel ‘600.