Fisica: addio al Premio Nobel Roy Jay Glauber, ha gettato le basi della teoria dell’ottica quantistica

E’ morto il 26 dicembre scorso, all’età di 93 anni, il fisico statunitense Roy Jay Glauber, Premio Nobel per la fisica nel 2005 per avere gettato le basi della teoria dell’ottica quantistica: l’annuncio della scomparsa è stato dato da “The Optical Society” di cui era membro onorario.

Nato a New York il 1 settembre 1925, Glauber si laureò in fisica alla Harvard University nel 1946. Professore di scienze ottiche all’Università dell’Arizona, nel 1977 fu nominato professore di fisica teorica alla Harvard University, svolgendo fondamentali ricerche in ottica quantistica, per le quali ha ricevuto vari premi e riconoscimenti. Nel 2005 è stato insignito del Premio Nobel per la fisica “per il suo contributo alla teoria dei quanti della coerenza ottica“, condividendolo con John L. Hall e Theodor W. Hänsch.

Glauber ha fornito un importante contribuito alla teoria quantistica della coerenza ottica, la quale, partendo dai processi elementari di assorbimento dei singoli fotoni, fornisce una trattazione che comprende sia i fenomeni già spiegati con la teoria ondulatoria, sia tutta una serie di situazioni in cui la natura quantistica della luce entra in gioco.