Franca Leosini a Radio Due: “Se hai un briciolo di sensibilità, a Capodanno non puoi non avere un filo di nostalgia”

Franca Leosini ha parlato del suo rapporto con le festività natalizie: “Penso a quelli che lavorano o magari hanno un momento di difficoltà. Penso alle persone un po’ più sole, in questi giorni i nostri pensieri devono essere indirizzati soprattutto a loro. Il Natale l’ho trascorso in famiglia, vivo a Roma ma sono una napoletana, sono tornata a Napoli, sono stata in famiglia. Non amo in particolare le feste natalizie, sono giorni in cui si avverte con maggiore intensità il vuoto di certe assenze. In questi giorni questo vuoto si avverte di più, questo è il lato meno luminoso delle feste, che comunque sono meravigliose, soprattutto per i bambini”.

Sul Capodanno: “Tutti noi abbiamo fatto baldoria qualche volta il 31, ma questi sono giorni di passaggio, non li amo particolarmente. In questi giorni necessariamente, quando hai un briciolo di sensibilità, non può non accompagnarti un filo di nostalgia, di malinconia”.

Sul lavoro: “Sto preparando la prossima serie di Storie Maledette, mi impegno tanto, lo faccio con molto amore, passione e rigore. E infatti non mi si vede mai in giro per i salotti televisivi, malgrado i colleghi siano tanto affettuosi con me nell’invitarmi”.

Franca Leosini, poi, ha svelato un ricordo sul periodo natalizio legato alla sua infanzia: “Mio papà era una persona che ha avuto accesso a un incontro privato con Papa Giovanni XXIII. C’ero anche io, avevo 10 anni, ero l’unica bambina. Papa Giovanni rimase colpito da me, mi venne accanto, mi fece una carezza e mi chiese di dove fossi. Gli ho risposto che ero di Napoli e lui mi ha detto che amava Napoli, Capri, Positano e anche Pompei. Ho una foto di Papa Giovanni sul comodino, è uno dei miei protettori, lo sento sempre vicino. Aver avuto il privilegio di essere accarezzata da lui non me lo dimenticherò mai”.

Bilancio sul 2018 e auspici per il 2019: “Quello che sta finendo è stato un anno di grande soddisfazione. Do molto al lavoro, ed essere seguita con tanto affetto dal pubblico, soprattutto dai più giovani, mi fa un piacere enorme. Il 2018 è stato un anno positivo, fortunato. Per il 2019 speriamo bene, bisogna essere ottimisti, sono una persona positiva, spero che il nostro destino sia positivo, che il Governo gestisca al meglio i nostri destini”.