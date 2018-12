Brrrr, che freddo al Nord! Risveglio polare in pianura Padana, temperature minime fino a -8°C!

Risveglio polare stamattina in pianura Padana: le temperature minime sono piombate per la prima volta in stagione ben al di sotto dello zero in modo diffuso su tutto il territorio padano, e in modo particolare nelle zone dell’Emilia Romagna imbiancate dalla nevicata di ieri, dove l’effetto albedo ha ulteriormente spinto verso il basso la colonnina di mercurio.

Ecco le minime più significative di stamattina in pianura Padana: -8,2°C a Bibbiano (Reggio Emilia), -7,3°C a Crevalcore (Bologna), -7,2°C a San Donato (Parma) e Correggio (Reggio Emilia), -7,1°C a Imola, -6,6°C a Sant’Agata Bolognese (Bologna), -6,1°C a Pieve di Soligo (Treviso), -6,0°C a Budrio (Bologna), Rubiera (Reggio Emilia) e Castelfranco Emilia (Modena), -5,9°C a Besnate (Varese), -5,7°C a Bulgarograsso (Como), -5,6°C a Mariano Comense (Como) e Pontida (Bergamo), -5,5°C a Castel Bolognese (Ravenna) e Poviglio (Reggio Emilia), -5,4°C a Roccabianca (Parma), -5,3°C a Modena e Montichiari (Brescia), -5,2°C a Molinella (Bologna) e Villafranca di Verona (Verona), -5,0°C a Villasanta (Monza), -4,9°C a Soragna (Parma) e Pozzolengo (Brescia), -4,8°C a Reggio Emilia, Novi di Modena (Modena) e San Pietro in Casale (Bologna), -4,6°C a Gaiarine (Treviso), -4,5°C a Ponte di Piave (Treviso), -4,4°C a Novara e Sangiano (Varese), -4,3°C a Castellanza (Varese), -4,2°C a Gallarate (Varese), -3,9°C a Vicenza e Pomponesco (Mantova), -3,8°C a Fidenza e Gonzaga (Mantova), -3,7°C a Treviglio (Bergamo) e Bussero (Milano), -3,6°C a Lendinara (Rovigo), -3,5°C a Torino, -3,4°C a Corsico (Milano) e Rivalta di Torino (Torino), -3,3°C a Vercelli, -3,2°C ad Abbiategrasso (Milano), -3,1°C a Brescia, -3,0°C a Treviso, -2,8°C a Milano.

Anche nelle ore diurne fa molto freddo, con temperature ancora sottozero per la persistenza di nebbie e foschie. Molto diffusi al suolo gli episodi di galaverna. E domani tornerà la neve, soprattutto in Piemonte e Lombardia: stavolta si imbiancheranno anche Milano e Torino. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

