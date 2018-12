Fusione, DTT Industry Day: ENEA presenta i primi bandi per l’industria, il 14 Dicembre 2018

Venerdì 14 dicembre, ENEA organizza il DTT Industry Day per presentare all’industria i primi bandi internazionali in vista dell’imminente avvio dei lavori per la realizzazione del grande polo scientifico tecnologico per la ricerca sulla fusione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. L’evento si svolgerà a Monte Porzio Catone, vicino Roma (Villa Mondragone, ore 9 – 17).

Oltre 150 partecipanti in rappresentanza di più di 100 imprese provenienti da Italia, Spagna, Germania, Francia e Olanda, potranno confrontarsi nel corso di 130 incontri “B2B” e 5 tavoli tematici sulle opportunità offerte dalla realizzazione del polo DTT per riprodurre i meccanismi dell’energia delle stelle e garantire su scala globale una fonte di energia rinnovabile e sicura.

Ideato dall’ENEA in collaborazione con CNR, INFN, Consorzio RFX, CREATE e alcune tra le più prestigiose università italiane, il polo DTT coinvolgerà oltre 1.500 persone con un ritorno stimato di 2 miliardi di euro, a fronte di un investimento di circa 500 milioni di euro.