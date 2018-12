Astrofisica: i satelliti Galileo provano la teoria della relatività di Einstein con estrema accuratezza

Il progetto Great (Galileo gravitational Redshift Experiment with eccentric sATellites), guidato dall’unità di ricerca Syrte presso l’Osservatorio di Parigi e dal centro tedesco Zarm, coordinato dal Galileo Navigation Science Office dell’Agenzia Spaziale Europea, ha ottenuto un eccezionale risultato, pubblicato su Physical Review Letters: i satelliti europei Galileo per la navigazione hanno dimostrato la relatività di Einstein con la più elevata accuratezza di sempre, ottenendo la misura più precisa di come le variazioni della forza di gravità alterano il passare del tempo, un effetto previsto dalla teoria elaborata 100 anni fa.

La ricerca è stata realizzata grazie ai dati raccolti in oltre 1000 giorni da due satelliti della costellazione del programma promosso dalla Commissione Ue e realizzato dall’ESA.