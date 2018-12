Genova: la città alla messa di Natale vicino ai monconi del Ponte Morandi

Il cardinale Angelo Bagnasco ha scelto la piccola parrocchia di San Bartolomeo di Certosa per la liturgia più importante dell’anno, la messa del giorno di Natale: tanta la commozione davanti ai monconi del Ponte Morandi, il viadotto che il 14 agosto, crollando, ha provocato la morte di 43 persone.

Bagnasco ha dichiarato: “Dalle rovine del Ponte Morandi sembra si sia sprigionata una benevolenza reciproca nuova, un pensare positivo che, in mezzo a dolori e disagi, guarda a un futuro che vuole non essere troppo lontano“. “Il Ponte verra’ ricostruito e la citta’ ritrovera’ la sua unita’ logistica ma non dimentichiamo: ognuno di noi deve continuare a essere Ponte per gli altri, come Gesu’, il Figlio di Dio apparso nel presepe di Betlemme, e’ Ponte fra il cielo e la terra, fra Dio e’ l’umanita’“.