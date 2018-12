Giappone: chiesti 5 anni di carcere per 3 ex manager della centrale di Fukushima

Chiesti 5 anni di carcere per 3 ex manager della centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, distrutta dal terremoto/tsunami del marzo 2011: l’ex direttore della Tokyo Electric Power (Tepco) Tsunehisa Katsumata e due ex vicepresidenti Sakae Muto e Ichiro Takekuro sono accusati di negligenza con conseguenza di morte.

Secondo i pm i 3 manager erano consapevoli del rischio legato a possibili terremoti e tsunami con onde oltre 15 metri di altezza.