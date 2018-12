Google, droni per le consegne: in Finlandia test nel 2019

Droni Google per le consegne in Finlandia: i primi test sono previsti per il 2019. Wing, questo il nome del servizio, sarà attivato a partire dalla prossima primavera a Helsinki, dove consegnerà pacchi fino a 1,5 chilogrammi di peso, su una distanza massima di circa 10 chilometri. La notizia è riportata dal sito TechCrunch.

Le consegne saranno gratis, per un periodo di prova anche se la società a regime intende farlo pagare. Nell’esperimento già effettuato in Australia, sono stati consegnati migliaia di articoli, dal cibo ai prodotti tecnologici, ancora non è noto cosa Wing trasportera’ in Finlandia.

Il maggior rivale del servizio e’ ‘Prime Air’ di Amazon, in fase di test dal 2016 in Gran Bretagna. Sia Google, sia Amazon, ad ogni modo non hanno mai condotto test su larga scala negli Usa, anche per le leggi piu’ restrittive nel paese.