I nuovi mercati del vino e le innovazioni in vigna

L’appuntamento è alle ore 10 nella sala delle statute di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti, in via XXIV Maggio 43 a Roma. Interverranno tra gli altri il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, l’enologo Riccardo Cotarella, Prof. Attilio Scienza, Giovanni Mantovani direttore Veronafiere e Raffaele Borriello , direttore generale di Ismea. Per l’occasione sarà diffusa l’analisi della Coldiretti su “I consumi di vino nel mondo”.

La rivincita del vino Made in Italy sulle tavole è il tema al centro dell’incontro “Conoscere i mercati e le più importanti innovazioni in vigna” promosso dal Comitato di supporto alle politiche di mercato del vino della Coldiretti.

