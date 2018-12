Emergenza incendi in Australia: un morto, 110 roghi attivi e 527mila ettari di terreni distrutti nel Queensland

Seconda settimana di emergenza incendi in Australia: il Queensland è stretto nella morsa di oltre 110 roghi ancora attivi e 527mila ettari di foreste e terreni coltivati distrutti.

Le fiamme sono alimentate da forti raffiche di vento e temperature oltre i 40°C.

Secondo il Bureau of Meteorology le temperature dovrebbero calare da domani sera, ed è possibile l’arrivo delle piogge.

Ad aggravare ulteriormente la situazione i “fulmini secchi”, che potranno accompagnare i temporali senza pioggia attesi in serata e che possono innescare nuovi focolai.

Venerdì notte si è registrata la prima vittima degli incendi: un 21enne è rimasto schiacciato da un albero che stava abbattendo per creare una barriera contro il fuoco.

Il primo ministro Scott Morrison ha espresso riconoscimento per il lavoro instancabile dei vigili del fuoco: “Nonostante la triste perdita di un giovane che lavorava a contenere le fiamme, gli sforzi di vigili del fuoco e delle comunità sono stati straordinari“. “Le vite delle persone sono state sconvolte dalle evacuazioni e dalle altre misure che si dovevano prendere“. “Ci aspettiamo molti altri giorni di condizioni molto difficili in tutte queste aree: Poi – ha concluso Morrison – ci sara’ il lavoro di risanamento che dovra’ seguire, con condizioni molto difficili“.