Incendi, fiamme in appartamento a Trieste: 18 intossicati

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via dei Giuliani a Trieste. Diciotto persone – 13 adulti e 5 minori – sono rimaste intossicate, per il fumo respirato, e sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. I vigili del fuoco della sede centrale del Comando provinciale sono stati allertati verso le 2.30. Al loro arrivo le fiamme si erano gia’ propagate nell’edificio. Una parte dei soccorritori ha quindi iniziato lo spegnimento del rogo, mentre gli altri hanno provveduto a far evacuare l’intero stabile utilizzando anche i cappucci d’evacuazione collegati agli autorespiratori.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Al momento l’edificio non e’ ancora agibile. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco – intervenuti con due squadre, l’autoscala, l’autobotte e il funzionario di guardia – anche i soccorsi sanitari del 118. In queste ore i vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza degli alloggi interessati dal rogo. Le operazioni proseguiranno per gran parte della giornata.