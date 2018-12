Incendio, chiuso tratto dell’A12 Roma-Civitavecchia tra Fregene e Fiumicino [LIVE]

Un tratto dell’A12 Roma-Civitavecchia tra il bivio Roma Fiumicino e Fregene, verso nord SS1 Aurelia, è stato chiuso a causa di un incendio fuori dell’autostrada, all’altezza del km 5. Per il traffico diretto verso Nord Civitavecchia si consiglia di percorrere la ss1 Aurelia ed entrare in autostrada sia da Torrimpietra che da Maccarese-Fregene. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l’Italia. Lo rende noto societa’ Autostrade. A quanto si apprende, l’Incendio potrebbe essersi innescato per un tentativo di furto di aviocarburante dall’oleodotto di Maccarese che corre parallelo all’Autostrada Roma Civitavecchia. Anche due anni fa si era verificato un fatto analogo che aveva provocato un grave Incendio.