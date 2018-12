Incendio nel pisano: fiamme in uno stabile a causa dei camini mal funzionanti

I camini di un’abitazione di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa si sono incendiati nel pomeriggio in seguito al cattivo funzionamento del condotto di evacuazione dei fumi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasferito in ospedale a Empoli per accertamenti il proprietario dell’immobile, una palazzina di tre piani. Per cause in corso di accertamento, dal condotto di evacuazione dei fumi dei camini posti al pianterreno e in mansarda si è sviluppato un incendio e le fiamme hanno avvolto tutto il materiale presente nel sottotetto adibito a mansarda, interessando anche parte della copertura del tetto in laterizio. L’immobile è stato dichiarato inagibile fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, a causa del fumo sviluppato e delle condizioni della copertura del tetto.