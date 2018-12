Incendio in edificio a Crotone: tanta paura ma nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco a Crotone, in località “San Giorgio”: un incendio è divampato in uno scantinato, all’interno di un edificio di 6 piani.

Il fumo ha invaso l’intero vano scale: tanta paura tra i condomini, ma non si registrano feriti.

I pompieri hanno immediatamente spento l’incendio, confinato in una stanza, e l’apertura delle finestre del vano scale ha consentito la fuoriuscita del fumo.