Incendio in impianto rifiuti a Roma, Ministro Costa: “Al momento non c’è situazione di emergenza”

“Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’incendio dell’impianto di trattamento rifiuti di via Salaria. “Faccio appello a tutte le regioni, per aiutare il Lazio. Ora va risolto subito il problema dei rifiuti che devono essere collocati altrove“.