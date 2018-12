Incendio in impianto di rifiuti a Roma, Ispra: attiva centralina per rilevazione della diossina

“Sono in funzione le centraline fisse e anche una centralina mobile per l’eventuale rilevazione della presenza di diossina. Ovviamente la priorita’ in questo momento e’ spegnere l’incendio e su questo i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti. Probabilmente si e’ riusciti a limitare le fiamme soltanto alla parte di rifiuti indifferenziati, anche se sono ancora notizie provvisorie“: lo ha reso noto il presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) Stefano Laporta in riferimento all’incendio all’impianto rifiuti Tmb in via Salaria a Roma.