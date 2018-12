In fiamme questa mattina una discarica abusiva di rifiuti nella zona del Passo della sentinella, a ridosso di Fiumara Grande, la foce del Tevere a Fiumicino. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Lancillotto Ballerini.

Il rogo, domato e sotto controllo, dell’accatastamento di rifiuti ha provocato molto fumo, visibile anche da lontano nell’area di Isola Sacra, oltre ad un forte odore acre che si e’ propagato nella zona. Sul posto anche la Polizia Locale di Fiumicino.