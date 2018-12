In Russia , nel distretto di Khoroshevo-Mnevniki, a nordovest di Mosca , è stato avvolto dalle fiamme un edificio di legno in cui vi era un riparo per animali senza tetto: sarebbero morti da 30 a 40 cani. Bruciato anche il pollame che viveva nel rifugio. Il servizio stampa del Ministero delle Emergenze ha confermato le informazioni sull’incendio a Interfax.

Incendio in Russia: in fiamme riparo per animali, decine di cani morti

