Segnalata esplosione e un incendio in una scuola di via Tropea, in zona Appia, a Roma: le fiamme sarebbero divampate in uno stanzino nel seminterrato, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. La scuola è stata evacuata in via precauzionale. Non si registrano feriti.