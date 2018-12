Incendio nella ditta Reinol di Borgaro, nel torinese. L’azienda, in strada del Francese, è specializzata nella produzione di inchiostri a base d’acqua e alcool. Sul posto stanno ora operando i vigili del fuoco, impegnati con i carabinieri a stabilire le cause del rogo. Dai primi accertamenti le fiamme potrebbe essere divampate a causa di un guasto tecnico, anche se l’azienda era chiusa per il weekend. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.