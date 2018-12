Incendio in palazzina a Verona: 20 persone in codice rosso

Domato dai Vigili del Fuoco l’incendio divampato nelle prime ore di questa mattina in una palazzina a cinque piani di Verona: 20 persone sono ricoverate in ospedale in codice rosso per inalazione di fumo.

La palazzina (28 appartamenti tra uffici e abitazioni private) è stata completamente evacuata.

Le fiamme si sono propagate a partire dal primo piano nell’ex appartamento del custode, ora abitato da una coppia di anziani e nel vano scala.

Non è ancora nota l’origine dell’incendio, che è certamente di natura accidentale.

Sul posto anche carabinieri, polizia municipale e 118.