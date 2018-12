Una 15enne è ricoverata in prognosi riservata e in sedazione controllata nell’ospedale di Torrette di Ancona per i traumi riportati nella calca della discoteca “Lanterna blu” di Corinaldo (Ancona): è in condizioni stabili, critiche, ma ha cominciato a respirare autonomamente. I medici la tengono sotto osservazione per valutare ulteriori miglioramenti e l’eventuale trasferimento dal reparto di Rianimazione.