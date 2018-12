Incidente in Nepal: bus precipita per 700 metri, 23 morti

In Nepal un pullman è precipitato in un dirupo, per almeno 700 metri: a bordo erano presenti 37 persone, di cui 22 sono morte sul posto e un’altra poco prima di arrivare in ospedale. I feriti sono 14.

Il bus trasportava una scolaresca, diretta verso la città di Ghorahi dopo una gita.

L’incidente si è verificato nella zona di Tulsipur, a circa 430 km dalla capitale Kathmandu.