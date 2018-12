Incidenti in Montagna: scalatore cade da cascata ghiacciata, recuperato

Intervento del soccorso alpino valdostano a Cogne, in Valle d’Aosta, per soccorrere un ghiacciatore che stava compiendo un’arrampicata lungo la cascata ghiacciata “Tuborg“.

L’uomo, 30enne, stava percorrendo il primo tiro e procedeva da primo di cordata quando è caduto.

Il recupero è avvenuto alla base della cascata mediante l’impiego del verricello: l’uomo si trova ora al pronto soccorso in fase diagnostica. Ha riportato diversi traumi dovuti alla caduta e all’impatto contro la parete di ghiaccio. L’allarme è stato lanciato da uno scalatore di un’altra cordata che ha assistito alla caduta.