India: incendio in ospedale a Mumbai, 8 morti

Un incendio è divampato ieri in un ospedale pubblico di Mumbai, in India: 8 persone sono morte, secondo quanto reso noto dalle autorità locali. Le fiamme hanno invaso il quarto piano dell’ospedale pubblico ESIC Kamgar che si trova ad Andheri, nella periferia nord di Mumbai.

“Un neonato di tre mesi è morto tra le fiamme“, ha spiegato il portavoce dell’autorità locale di gestione delle catastrofi.

I feriti sono oltre 140 persone, tra pazienti e membri del personale medico.

La causa dell’incendio non è ancora stata individuata.