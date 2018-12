Inondazioni in Vietnam: 13 morti e un disperso per piogge torrenziali

A causa di inondazioni che si sono registrate in Vietnam, “13 persone sono morte e una è dispersa“: lo hanno reso noto le autorità di Quang Ngai.

Per giorni piogge torrenziali si sono abbattute su 6 province e non si prevedono al momento miglioramenti della situazione meteo. Intere zone agricole sono andate distrutte e 160mila animali sono morti.