Intelligenza artificiale e data science: Lorenzo Rosasco si aggiudica un ERC consolidator grant e sceglie l’Italia

Il prof. Lorenzo Rosasco dell’Università di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) si è aggiudicato uno dei finanziamenti del Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc consolidator) con il progetto “Efficient algorithms for sustainable machine learning”.

Il progetto svilupperà nuovi algoritmi di machine learning per affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale e della data science, puntando sull’efficienza e la sostenibilità.

Rosasco è il primo e unico ricercatore italiano a vincere un ERC consolidator grant in ambito Machine Learning; uno dei pochi che sceglie di svolgere la propria attività in Italia portando con sé il bagaglio di esperienze e conoscenze derivate dagli oltre 10 anni di lavoro in collaborazione con il MIT – Massachusetts Institute of Technology.

Il prof. Rosasco sceglie non solo di svolgere la propria attività in Italia ma di offrire ai giovani più brillanti la possibilità di entrare a far parte del suo team di ricerca; una vera “call” rivolta agli studiosi in ambito AI su tutto il territorio nazionale.