Settimana della Scienza Italia-Cina 2018: a Milano va in scena l’innovazione

Martedì 4 dicembre è stata inaugurata a Milano, presso il Museo della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione “Leonardo Da Vinci”, la IX edizione della Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Italia-Cina 2018 alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, e del Ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, Wang Zhigang.

All’interno di tale cornice, l’ASI e la CNSA (China National Space Administration) hanno organizzato congiuntamente il Sino-Italy Space Science and Technology Forum intitolato “A challenging collaboration in Aerospace” che ha visto la partecipazione di una delegazione cinese di 25 persone in rappresentanza della CNSA e dei principali istituti di ricerca e delle industrie del settore aerospaziale. Il Forum – riporta l’ASI – si è articolato in una prima sessione mattutina e due sessioni tematiche pomeridiane parallele, una sulla scienza e l’esplorazione spaziale (moderata da Barbara Negri) e l’altra sulla tecnologia e le applicazioni spaziali (moderata da Roberto Formaro). Nella sessione mattutina sono intervenuti il Commissario Straordinario ASI, Piero Benvenuti (al tavolo tra l’astronauta Samantha Cristoforetti e la Responsabile ASI delle Relazioni Internazionali, Gabriella Arrigo), la Responsabile ASI delle Relazioni Internazionali, Gabriella Arrigo, l’astronauta, Samantha Cristoforetti, la Responsabile ASI delle Strategie e della Politica Industriale, Maria Cristina Falvella, il Presidente del Lombardia Aerospace Cluster, Angelo Vallerani e in rappresentanza delle tre Associazioni aerospaziali AIAD, AIPAS ed ASAS, Luca Rossettini.

Il giorno seguente la delegazione cinese, accompagnata dalla delegazione ASI, si è recata al Politecnico di Milano per visitare alcuni dei laboratori più significativi del settore dell’aerospazio.