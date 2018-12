Jovanotti per i cani come Babbo Natale per i bimbi: il cantante dona 23 quintali di cibo ad un canile

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato un vero e proprio Babbo Natale per i cani del canile Ossaia, a Cortona, al quale ha regalato 23 quintali di cibo. Da anni il celebre cantante sostiene la struttura toscana con donazioni. La responsabile del canile, Stefania Bistarelli, gestita dall’associazione Etruria Animals Defendly, ha espresso il suo ringraziamento a Jovanotti anche via social. “Il Canile di Ossaia – ha scritto – ringrazia sentitamente Jovanotti che anche quest’anno non ha fatto mancare il suo regalo di Natale ai nostri amici a quattro zampe, e con l’occasione, ringrazia anche tutte le persone che ci sostengono e ci aiutano sempre durante l anno“.

“Qui i bisogni sono sempre di casa e oltre al cantante cortonese ci teniamo a ringraziare anche le tantissime persone che ogni anno raccolgono i nostri inviti a contribuire partecipando alle collette alimentari, alle cene e agli aperitivi solidali e anche con donazioni dirette, anche durante il mercatino solidale che stiamo portando avanti nel centro della città in occasione del Natale”, spiega Stefania Bistarelli. “Siamo piuttosto soddisfatte delle adozioni che si sono concretizzate nel 2018. La sensibilità dei cittadini cresce e tante famiglie scelgono di venire a conoscere i nostri amici a quattro zampe”, ha concluso la responsabile.