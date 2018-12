L’eccellenza europea nella chirurgia maxillo-facciale, il dottore Maurizio Franco sceglie Catania per i suoi interventi

“Ho scelto Catania 20 anni fa per mettermi a disposizione dei pazienti di questa città e della Sicilia in generale e portare una branca della medicina, che non era molto conosciuta. È stata una scommessa vincente, perché siamo riusciti ad offrire un servizio che oggi è diventato una comune realtà”.

Sono queste le parole del dottore Maurizio Franco, medico chirurgo, di Treviso, specialista in chirurgia maxillo-facciale, in odontostomatologia e in anestesia e rianimazione.

Primo al mondo ad usare nei suoi interventi l’osso della banca dei tessuti, ha realizzato più di 90 pubblicazioni scientifiche su argomenti di orale e maxillo-facciale, in particolare sull’utilizzo dell’osso omologo in pre-protesica implantologica. Nell’ultimo quinquennio ha partecipato come relatore a 59 fra corsi, congressi, convegni in Italia e all’estero. Autore di una monografia dal titolo “Il nervo mandibolare in odontostomatologia è anche socio della “Società Italiana di Chirurgia maxillo-facciale”.

“Questa branca della chirurgia, è un settore specialistico molto delicato che deve essere trattato con le dovute competenze e nelle più avanzate strutture – spiega il chirurgo – per questo ho scelto di operare nel centro odontoiatrico Addendo, che è stato aperto a Catania da qualche mese, eseguendo una serie di interventi specifici su patologie di tipo malformativo, traumatologico, tumorale, odontoiatrico, legati ad esempio ai denti e alle ghiandole salivali maggiori e minori”.

Addendo è diventata dunque il quartier generale del dottore Franco, che collabora con un’équipe di medici specialisti anche in: implantologia, odontostomatologia, ortodonzia, medicina conservativa ed estetica, odontofobia.

Tutti i trattamenti possono essere effettuati con la pratica odontofobica.

“In questa struttura saremo in grado di risolvere e di fare delle diagnosi – conclude il dottore Franco – e di effettuare tutto ciò che non necessita di un ricovero ospedaliero, come le patologie ossee dei mascellari, dalle cisti ai tumori benigni di origine odontogena fino alle estrazioni più particolari dei denti del giudizio. Vogliamo metterci al servizio oltre che dei pazienti, anche dei colleghi odontoiatri siciliani, che desiderano sottoporre il loro assistiti alle nostre cure, per risolvere queste problematiche”.

Un altro focus importante su cui sta puntando l’attenzione il dottore trevigiano, è la prevenzione dei tumori e il trattamento delle malattie del cavo orale

Tra non molto la clinica Addendo, aprirà un nuovo centro in provincia di Caltanissetta, offrendo la qualità dei suoi servizi per tutti i cittadini della città e dei paesi limitrofi.