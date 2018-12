Terremoto, Salvini scrive a cittadini Centro Italia: “Non ho mai smesso di pensare a voi”

il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta ai cittadini dell’Italia centrale, con particolare riferimento a chi è stato colpito dal terremoto. La lettera è stata pubblicata oggi nel Corriere dell’Umbria diretto da Davide Vecchi e alle altre edizioni provinciali dello stesso quotidiano.

“Dopo la campagna elettorale non ho smesso di girare le città e le piazze. E non ho smesso di pensare alle vostre terre meravigliose” scrive Salvini, che poi snocciola i provvedimenti del governo per aiutare famiglie e imprese ferite dal sisma. Salvini rivendica la scelta di un tecnico come il professor Piero Farabollini quale commissario straordinario per la ricostruzione, “a differenza di quanto fatto dai Governi precedenti che hanno sempre scelto politici”.

Il vicepremier parla anche di difesa di Made in Italy, sicurezza, investimenti sui giovani e manovra. Sempre a proposito di Italia Centrale, poche settimane fa Salvini aveva difeso il Palio di Siena. Ed era intervenuto a favore dei risparmiatori traditi da alcune banche come quella dell’Etruria.