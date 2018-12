Lotta al bracconaggio: 650 denunciati da settembre

“Oltre 300 interventi eseguiti, 650 bracconieri denunciati e quattro arrestati in flagranza di reato. Ed inoltre 300 tra fucili ed altre armi sequestrati e circa 2.000 oggetti utilizzati per il bracconaggio e 4.800 animali (purtroppo gia uccisi). Questi – spiega l’associazione animalista AIDAA – sono i numeri impressionanti della lotta al bracconaggio dall’apertura della stagione della caccia a ieri 18 dicembre. Sono dati importantissimi tratti dagli articoli di stampa (fonte: GOOGLE ALERT) e dai comunicati ufficiali dei carabinieri forestali che denotano un massiccio aumento della lotta al bracconaggio in tutto il territorio nazionale, con dati incrementati del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da segnalare che dei 650 bracconieri denunciati oltre 400 sono in possesso anche della regolare licenza di caccia. L’età media delle persone denunciate è compresa tra i 45 ed i 55 anni, il più giovane un ragazzo di 18 anni dell’Emilia Romagna, il più anziano un ottantaquattrenne di Sondrio. Le regioni in cui sono stati fatti i maggiori interventi Calabria, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.”