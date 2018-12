Maltempo Calabria, Oliverio: “Domani sopralluogo a Corigliano Rossano”

“Il presidente della Regione Mario Oliverio continua a seguire l’evolversi della situazione che si sta verificando nel territorio di Corigliano-Rossano ed in particolare nelle frazioni di Thurio e Ministalla dove, a seguito della rottura dell’argine del fiume Crati, avvenuta nella notte tra martedi’ e mercoledi’ scorsi, si sono verificati numerosi allagamenti che hanno interessato le attivita’ produttive, segnatamente quelle zootecniche, ed abitazioni”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“Si e’ in particolare reso necessario supportare le autorita’ locali competenti – e’ detto nel comunicato – attraverso l’intervento della Protezione Civile regionale che sta operando sul posto e sta coordinando gli interventi delle associazioni di volontariato (sono sette quelle impegnate) in aiuto di titolari delle aziende e persone nel ripristinare normali condizioni di vita. La Protezione Civile sta inoltre impiegando mezzi e attrezzature per continuare a supportare la popolazione e gli enti in questa difficile fase di ritorno alla normalita’.

Sul posto, oggi, anche il Consigliere regionale delegato all’Agricoltura Mauro D’Acri con il quale Oliverio si e’ tenuto costantemente in contatto”.

“Nella giornata di domani il presidente Oliverio – e’ detto ancora nella nota – insieme ai responsabili del ‘Volontariato’, Domenico Costarella, e della ‘Gestione dei Rischi Naturali e Antropici’, Michele Folino Gallo, della Protezione Civile, fara’ un sopralluogo nelle zone colpite”.