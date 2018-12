Maltempo, Coldiretti: “La Puglia fuori dal decreto calamità”

“La Puglia è fuori dal Decreto per le calamità 2018, serve un pressing urgente al Senato per far rientrare le aziende olivicole pugliesi colpite dalle gelate di febbraio e marzo scorsi”. Lo sostiene Coldiretti Puglia in una nota commentando il decreto firmato dal Ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di Solidarietà nazionale.

“Abbiamo scritto ai senatori pugliesi affinché siano presentati al Senato gli emendamenti alla Legge di Bilancio per consentire alle imprese olivicole pugliesi che hanno subito danni – spiega Muraglia – dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1 marzo 2018, di ottenere il riconoscimento della calamità e di accedere agli interventi del Fondo di Solidarietà Naturale, perché impossibilitate a sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei rischi”.