Decine i posti letto ancora liberi nelle strutture del Comune di Milano per ospitare i senzatetto: lo rende noto Palazzo Marino. Complessivamente il Piano Freddo dell’amministrazione conta 2.700 posti e un numero unico (02 8844 7646) attivo 24 ore su 24 per segnalare chi è in difficoltà, persone senza dimora o comunque non in grado di difendersi dal freddo.