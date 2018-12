Domani il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, insieme con il collega del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, parteciperà a Trento all’incontro organizzato nella sede del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige dal presidente Roberto Paccher per delineare delle politiche condivise per superare l’emergenza legname creatasi in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito il Paese alla fine di ottobre.