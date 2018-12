Maltempo, Futura 2018: “Gli studenti aiutino a piantare gli alberi”

“Porre in atto azioni di piantumazione di alberi e arbusti da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado per restituire armonia a città e paesi, dando un particolare significato all’iniziativa denominata Festa degli alberi”. Lo prevede una mozione depositata in Consiglio provinciale a Trento dal gruppo di Futura 2018.

I consiglieri firmatari, Lucia Coppola e Paolo Ghezzi, chiedono inoltre, in accordo con l’assessorato all’istruzione, Feste degli Alberi anche “nelle scuole cittadine affinché si occupino del verde urbano”, tutto questo, si legge, “in un’ottica di maggior difesa delle stesse nel caso di eventi meteorologici estremi”.

Tra le richieste fatte all’esecutivo provinciale, anche quella di istituire una ‘giornata verde’ nel periodo scolastico, con visita, cura e pulizia dei parchi cittadini e dei boschi, con giochi organizzati nel verde, percorsi sensoriali e laboratori. I consiglieri ricordano che il Trentino ha subito lo scorso 29 ottobre 2018 un gravissimo disastro ambientale che ha seriamente compromesso il suo immenso patrimonio boschivo, motivo per il quale – sostengono Coppola e Ghezzi – “si rende necessario un percorso virtuoso di piantumazione di nuovi alberi in moltissime zone della nostra provincia devastate dal vento e dalla pioggia”.