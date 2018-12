Maltempo, auto finisce fuori strada per il ghiaccio: chiusa l’autostrada A32 

Autostrada A32 chiusa, tra Avigliana e Chianocco, per un incidente stradale. Un automobilista che viaggiava in direzione di Bardonecchia ha perso il controllo dell’auto, forse a causa del ghiaccio sull’asfalto, ed e’ finito fuori strada. Nello schianto sono state coinvolti altri quattro veicoli, ma sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti della polizia stradale. Al momento viene segnalato soltanto un ferito, non grave. L’autostrada e’ chiusa in entrambe le direzioni: per chi viaggia verso Bardonecchia, l’uscita obbligatoria e’ Avigliana; Chianocco e’ invece l’uscita obbligatoria per chi si muove verso Torino.