Maltempo: gli alberi abbattuti in Val di Fiemme diventano violini a Cremona

Gli alberi abbattuti dal maltempo in Val di Fiemme diventeranno violini costruiti dagli studenti e dai Maestri della Scuola di Liuteria di Cremona. Cosi’ prevede il protocollo firmato tra Comune di Cremona e FederlegnoArredo (Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’arredamento e dell’illuminazione), nell’ambito del Distretto culturale della liuteria.

L’accordo e’ stato siglato questa mattina nella sala Giunta di palazzo comunale dal sindaco e assessore alla Cultura Gianluca Galimberti e dal direttore generale di FederlegnoArredo Sebastiano Cerullo.

FederlegnoArredo acquistera’ dalla Magnifica Comunita’ della Val di Fiemme una parte del legname, abbattuto dagli eventi atmosferici dei primi giorni di novembre, legname di adeguata stagionatura e lo donera’ alla Scuola Internazionale di Liuteria. In parte la Scuola provvedera’ a conservarlo per utilizzi futuri, in parte lo adoperera’ per costruire due nuovi violini che andranno a costituire il primo nucleo di una vera e propria collezione, la “Collezione Tempesta”.

Gli strumenti verranno realizzati dagli studenti della Scuola e dai loro Maestri. Il protocollo, in vigore fino al 31 dicembre 2019 e prorogabile, prevede la costituzione di un apposito Comitato di Coordinamento che dara’ gli indirizzi, individuera’ e approfondira’ specifiche attivita’ e monitorera’ i risultati della sinergia.