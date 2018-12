Maltempo: “13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino, Veneto, e Friuli Venezia Giulia”

I presidenti dei Consigli regionali di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto si sono incontrati per discutere dell’emergenza legno determinata dall’ondata di maltempo di fine ottobre.

“I danni provocati dal maltempo di fine ottobre sono oggi quantificabili in circa 13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino, Veneto, e Friuli Venezia Giulia: un dato che rischia di portare ad un tracollo del valore del legname in tutto il nord Italia e nei territori confinanti di Tirolo e Carinzia,” ha spiegato il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher. “Il nostro obiettivo deve essere quello di individuare azioni politiche, da concordare con le Giunte regionali e provinciali, che possano essere efficaci nella prevenzione della speculazione e nel mantenimento del valore di mercato del legname“.

I presidenti hanno concordato di “agire in sinergia, in tempi brevi, per fare innanzitutto da ponte tra le tre realta’, mettendo in rete tutti gli attori presenti sul territorio, per poter accelerare i tempi degli interventi, anche interessando le rispettive regioni europee, al fine di armonizzare l’operato ed evitare cosi’ possibili speculazioni che andrebbero a danno dei Comuni e degli operatori economici privati“.